Terremoto di magnitudo 3 0 tra Accumoli ed Amatrice Rieti

(Di domenica 6 febbraio 2022) Undi3.0 è stato registrato dall'Ingv oggi alle 18:02 in provincia di. In aggiornamento

Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato locali… - Radio1Rai : ??Nella notte, alle 02:36, #terremoto di magnitudo 3.8 nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è… - Corriere : Terremoto, avvertita a Viareggio una scossa di magnitudo 3.8 - arcobalenietnei : RT @nuovaradio603: Scossa di #terremoto magnitudo 3.0 rilevata da INGV alle ore 18:02 italiane, profondità 9km, a 4 km E di Accumoli (RI). - FrancescComito : ?BREAKING: Avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ad Ascoli Piceno, Norcia, Amatrice e Accumoli Epicen… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

Dalle ore 10:10 di oggi, è in corso una sequenza sismica nei Campi Flegrei. Ilpiù energetico, al momento, di1.0, si é verificato alle ore 10:13 ad una profondità 1,9 km con epicentro a Bagnoli. L'ultimo, alle ore 10:48 di0.3 nei pressi del ...L'ultimo, alle ore 10.48, con0.3 nei pressi del vulcano Solfatara. Anche se di bassa intensità, come spesso accade nella zona, gli eventi sismici sono stati avvertiti dalla popolazione ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto a 4 chilometri ad est di Accumoli, in provincia di Rieti, nel pomeriggio di domenica 6 febbraio nella zona di Rieti. Ad annunciarlo con un ...L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel territorio a cavallo tra le province di Ascoli e Ritei, La scossa è stata rilevata a 9 ...