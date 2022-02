Terremoto a Rieti, scossa di magnitudo 3 ad Accumoli: stessa zona del sisma del 2016 (Di domenica 6 febbraio 2022) Terremoto ad Accumoli , nel paese del reatino già colpito dal sisma del 2016 . La scossa, di magnitudo 3.0, è stata registrata dall'Ingv 4 km a Est di Accumoli alle 18:02 ad una profondità di 9 km. Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022)ad, nel paese del reatino già colpito daldel. La, di3.0, è stata registrata dall'Ingv 4 km a Est dialle 18:02 ad una profondità di 9 km.

