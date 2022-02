Teo Teocoli e il precedente agghiacciante con il ‘Cav’: non se l’aspettava nessuno! (Di domenica 6 febbraio 2022) Il famoso comico pugliese ha recentemente parlato di qualcosa che era accaduto proprio con uno dei politici più importanti italiani. Teo Teocoli si può certamente affermare che abbia una brillante… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 6 febbraio 2022) Il famoso comico pugliese ha recentemente parlato di qualcosa che era accaduto proprio con uno dei politici più importanti italiani. Teosi può certamente affermare che abbia una brillante… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

somewhere_now_ : Mi state dicendo che io vado un attimo in bagno e mi perdo il bacio di Mara con Gianni Morandi e Teo Teocoli? #DomenicaIn - helis94 : RT @Cinguetterai_: Mara Venier baciata da Gianni Morandi e Teo Teocoli. Anna e Nicola non sono gelosi #DomenicaIn #Sanremo2022 https://t.c… - mainormale_ : RT @Cinguetterai_: Mara Venier baciata da Gianni Morandi e Teo Teocoli. Anna e Nicola non sono gelosi #DomenicaIn #Sanremo2022 https://t.c… - blusewillis1 : RT @maiunajoy: Voi ridete e scherzate intanto Gianni Morandi e Teo Teocoli si sono limonati la Venier in diretta #DomenicaIn - hooneymoony : RT @Cinguetterai_: Mara Venier baciata da Gianni Morandi e Teo Teocoli. Anna e Nicola non sono gelosi #DomenicaIn #Sanremo2022 https://t.c… -