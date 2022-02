Tennis | Moya ' Carriera Djokovic in pericolo se non si vaccina'

Advertising

L'allenatore di Rafa Nadal ha commentato la vicenda del serbo MADRID (SPAGNA) - Nei prossimi giorni Novak Djokovic romperà ufficialmente il suo silenzio. Intanto a parlare è stato Carlos Moyá, ...Novak Djokovic Uno degli artefici di questa fase di carriera pazzesca di Rafael Nadal è certamente il suo allenatore Carlos Moyà. L'ex numero uno al mondo e vincitore del Roland Garros nel 1998, ha ...L'allenatore di Rafa Nadal ha commentato la vicenda del serbo MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Nei prossimi giorni Novak Djokovic romperà ufficialmente il suo silenzio. Intanto a parlare è stato ...Former world No. 1 Carlos Moya has served as Nadal's primary coach since 2016 ... while Djokovic and his entourage are playing catch-up in a race between tennis titans.