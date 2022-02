Tennis | la federazione ungherese forniva tamponi falsi? Nel mirino anche la Coppa Davis

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il mondo delpotrebbe presto vivere un grosso scandalo, con lache è stata accusata dal quotidiano Nepszava di aver effettuatoCovid nel corso dell’ultimo appuntamento didello scorso novembre, disputato proprio in Italia, a Torino. Lamagiara ha annunciato di aver avviato delle indagini per approfondita e adotterà procedure e azioni legali contro coloro che hanno commesso queste irregolarità, cooperando con le autorità e informando il pubblico con grande trasparenza. Il quotidiano Nepszava ha mostrato delle prove molto convincenti, come una mail dellaindirizzata ai genitori di alcuni giovani giocatori in cui si chiedevano le generalità per evitare il test ...