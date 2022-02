Tempesta d’Amore, anticipazioni spagnole: cosa succede tra Christoph, Erik e Yvonne? Il colpo di scena (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempesta d’Amore. Nella Germania degli albergatori si sta creando un altro interessante intreccio amoroso che non vorremmo perderci per nulla al mondo. Nelle puntate di Tempesta d’Amore (Sturm Der Liebe) ci sarà un ingresso davvero inaspettato: quello di Yvonne Klee (Tanja Lanäus) che porterà enorme scompiglio nella vita di due personaggi centrali della soap. La vita sembrava procedere in modo abbastanza tranquillo nella vallata teutonica dove ha sede il Fürstenhof, ma nelle prossime puntate ci saranno molti colpi di scena. Scopriamoli insieme con le anticipazioni per la prossima settimana. Leggi anche: Kung Fu, anticipazioni Italia1 del 12 febbraio 2022: nella quarta puntata una rivelazione di Mei-Li Colpi di scena al Fürstenhof di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 febbraio 2022). Nella Germania degli albergatori si sta creando un altro interessante intreccio amoroso che non vorremmo perderci per nulla al mondo. Nelle puntate di(Sturm Der Liebe) ci sarà un ingresso davvero inaspettato: quello diKlee (Tanja Lanäus) che porterà enorme scompiglio nella vita di due personaggi centrali della soap. La vita sembrava procedere in modo abbastanza tranquillo nella vallata teutonica dove ha sede il Fürstenhof, ma nelle prossime puntate ci saranno molti colpi di. Scopriamoli insieme con leper la prossima settimana. Leggi anche: Kung Fu,Italia1 del 12 febbraio 2022: nella quarta puntata una rivelazione di Mei-Li Colpi dial Fürstenhof di ...

