Telesina | strada killer | c’è ancora bisogno di altri sacrifici?

(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Rischiamo di scrivere e ripetere qualcosa di detto e ridetto, di tristemente noto e che tutti sanno. Lanon è solo unadi collegamento tra il Sannio e quella lunga arteria che collega Napoli e Milano. E’ anche unache uccide, lo ha fatto in passato e continua a farlo. Non parlarne, però, non alzare l’attenzione, significherebbe accettare quanto accade e spostare l’attenzione sulla sola imprudenza degli autisti. Che, per carità, può anche entrare nelle possibilità che producono morti, ma non può essere solo racchiuso a questo aspetto. Laè unarattoppata, vecchia e pericolosa. E’ unamortale. Forse è ora di fermarsi un attimo, forse è il caso, realmente, di porre un freno a ...

...sulla. Lo scontro, avvenuto ieri sera intorno alle 19, è costato la vita ad un uomo di 57 anni di Mirabella Eclano, mentre sono gravemente ferite altre due persone . 'Resta una...L'incidente lungo lastatale, nei pressi dell'uscita per San Salvatore Telesino. Una delle due autovetture era in fase di sorpasso ed è stata colpita in pieno da un'altra vettura che ...È di un morto e due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale che si è consumato nella giornata di sabato 5 febbraio 2022 sulla SS372, meglio nota come Strada Statale ...L’incidente lungo la strada statale Telesina, nei pressi dell’uscita per San Salvatore Telesino. Una delle due autovetture era in fase di sorpasso ed è stata colpita in pieno da un’altra ...