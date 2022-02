Tatticando | Il Napoli vince 2 - 0 a Venezia | possesso e dinamismo senza palla le armi vincenti

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ilbatte il2 - 0, dopo aver fatto la partita per novanta minuti. Inizialmente, le squadre sono piuttosto corte, e gli spazi pochi. Il, fa la partita, e ci prova in qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Tatticando Napoli

Globalist.it

Cringoj scherma Lobotka, per evitare che il regista delpossa avere tra i piedi tanti palloni da giocare. Nella ripresa ilsegna i due gol partita Nella ripresa il Venezia si abbassa ...Cringoj scherma Lobotka, per evitare che il regista delpossa avere tra i piedi tanti palloni da giocare. Nella ripresa ilsegna i due gol partita Nella ripresa il Venezia si abbassa ...Il Napoli batte il Venezia 2-0, dopo aver fatto la partita per novanta minuti. Inizialmente, le squadre sono piuttosto corte, e gli spazi pochi. Il Napoli, fa la partita, e ci prova in qualche ...