Superlega, nuovo annuncio di Ceferin: Juventus nei guai? (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News La creazione della Super League Europea ha incontrato l'opposizione della UEFA FIFA: Ceferin e Infantino hanno rifiutato in passato. E nelle ultime settimane si è parlato della possibilità di organizzare questo torneo. La UEFA si è espressa contro la creazione di una Super League europea: Ceferin ha rifiutato in passato. Dopo aver rifiutato di competere, i giocatori sono stati anche minacciati di non partecipare alle competizioni internazionali con le loro squadre nazionali. La UEFA continuerà a lavorare per migliorare il calcio europeo. Il presidente della UEFA Alexander Ceferin ha annunciato che alcuni club europei, tra cui Juventus, Barcellona e Real Madrid, stanno cercando di continuare la Super League, un torneo che riunirà i migliori club europei. Ceferin ha anche affermato di non ...

