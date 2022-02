Sport di gruppo per bambini autistici: il progetto di Kairos è realtà (Di domenica 6 febbraio 2022) Allenamenti di squadra, propedeutici a tutti gli Sport, per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. È quello che offre l’associazione Kairos Sport Team il lunedì a Brusaporto su due fasce orarie; il martedì a Treviglio; il giovedì due corsi a Pontida e tutti i sabati all’iSchool di Bergamo. “Il progetto nasce circa due anni fa per accontentare le richieste dei genitori di ragazzi autistici di avere un luogo in cui i figli potessero fare Sport insieme, perché sono ancora troppi i contesti nei quali, per loro, i carichi fisici ed emotivi sono insostenibili”, afferma Stefano Catanzariti, 29 anni, uno dei coordinatori. Sei ragazzi, tra educatori e psicologi, compongono il team che gestisce il progetto Kairos. “Ogni incontro ... Leggi su bergamonews (Di domenica 6 febbraio 2022) Allenamenti di squadra, propedeutici a tutti gli, pere ragazzi con disturbo dello spettro autistico. È quello che offre l’associazioneTeam il lunedì a Brusaporto su due fasce orarie; il martedì a Treviglio; il giovedì due corsi a Pontida e tutti i sabati all’iSchool di Bergamo. “Ilnasce circa due anni fa per accontentare le richieste dei genitori di ragazzidi avere un luogo in cui i figli potessero fareinsieme, perché sono ancora troppi i contesti nei quali, per loro, i carichi fisici ed emotivi sono insostenibili”, afferma Stefano Catanzariti, 29 anni, uno dei coordinatori. Sei ragazzi, tra educatori e psicologi, compongono il team che gestisce il. “Ogni incontro ...

