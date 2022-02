Spalletti in conferenza stampa: «Osimhen può fare ancora meglio, ha forza e coraggio» (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la vittoria sul Venezia al Penzo per 2-0, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa. La vittoria pesa in maniera diversa? “O siamo forti o non lo siamo, non cambia a seconda degli altri risultati. Il Napoli è stato creato per fare il Napoli in tutte le parti, per fare un calcio forte con gente che sa come affrontare le situazioni in giro per il mondo. La squadra deve avere quella volontà e quella forza lì”. Sulla possibilità di giocarsi lo scudetto a -1 con l’Inter con questo Osimhen: “Victor può fare meglio di ciò che ha fatto oggi, non l’abbiamo agevolato. Deve mettersi in condizione, è stato tanto tempo fuori. Ha un coraggio da elogiare, ha dato una craniata sul gol che a volte, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la vittoria sul Venezia al Penzo per 2-0, il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato in. La vittoria pesa in maniera diversa? “O siamo forti o non lo siamo, non cambia a seconda degli altri risultati. Il Napoli è stato creato peril Napoli in tutte le parti, perun calcio forte con gente che sa come affrontare le situazioni in giro per il mondo. La squadra deve avere quella volontà e quellalì”. Sulla possibilità di giocarsi lo scudetto a -1 con l’Inter con questo: “Victor puòdi ciò che ha fatto oggi, non l’abbiamo agevolato. Deve mettersi in condizione, è stato tanto tempo fuori. Ha unda elogiare, ha dato una craniata sul gol che a volte, ...

