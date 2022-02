Spalletti ha due dubbi | Zanetti tre | le probabili formazioni di Venezia-Napoli

(Di domenica 6 febbraio 2022) Oggi pomeriggio alle 15 ilospiterà il, testandone le reali ambizioni per lo Scudetto dopo la sconfitta dell’Inter di ieri sera. Secondo La Gazzetta dello Sport, i due allenatori hanno ancora qualcheo riguardo la formazione migliore da mandare in campo.infatti, allenatore dei padroni di casa, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 in cui, tuttavia, ci sono ancora alcune incertezze. Tra i pali ci sarà Romero, mentre la linea a quattro sarà formata da Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e uno tra Haps e Molinaro. FOTO: Getty –A centrocampo dovrebbero agire Cuisance, Fiordilino e Ampadu, ma occhio a Busio che potrebbe prendere il posto di uno degli ultimi due. In attacco, a supportare Henry ci saranno Okereke e uno tra Johnsen e ...

confermerà il 4 - 2 - 3 - 1 con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario ... "La società ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivatigiocatori importanti " ha confermato il ...... lo è anche che sabato prossimo se la dovranno vedere con il Napoli di, l'altro grande ... a quattro punti dall'Atalanta quarta ma conpartite in più: la zona Champions è ormai una chimera ...Alla vigilia della sfida contro il Venezia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa ... per voi inizia un mini-ciclo della verità? Venezia, le due milanesi, la Lazio, il ...Nella stagione tormentata del Venezia 1999-2000 Luciano Spalletti è andato e venuto dalla Laguna per due volte. Partito in sella, fu esonerato prima e richiamato poi, esonerato in fine da quel ...