Snowboard, Emiliano Lauzi sontuoso nelle qualificazioni dello slopestyle! L’azzurro passa in finale con il settimo punteggio (Di domenica 6 febbraio 2022) Si sono appena concluse le due run di qualificazione dello Snowboard slopestyle, disciplina olimpica altamente spettacolare che annoverava un solo azzurro tra i partenti. Ebbene quelL’azzurro, che risponde al nome di Emiliano Lauzi, ha compiuto un autentico capolavoro conquistando uno dei 12 posti a disposizione per la finale! Il milanese classe ’94, specializzato anche nel big-air, è stato artefice di una prima manche quasi impeccabile che lo ha proiettato nelle primissime posizioni della graduatoria. A metà qualifica occupava infatti la quarta piazza con il punteggio di 71.71, poi è scivolato al settimo posto non migliorandosi nel secondo tentativo. Ma poco importa siccome in questa specialità viene considerato il ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Si sono appena concluse le due run di qualificazioneslopestyle, disciplina olimpica altamente spettacolare che annoverava un solo azzurro tra i partenti. Ebbene quel, che risponde al nome di, ha compiuto un autentico capolavoro conquistando uno dei 12 posti a disposizione per la! Il milanese classe ’94, specializzato anche nel big-air, è stato artefice di una prima manche quasi impeccabile che lo ha proiettatoprimissime posizioni della graduatoria. A metà qualifica occupava infatti la quarta piazza con ildi 71.71, poi è scivolato alposto non migliorandosi nel secondo tentativo. Ma poco importa siccome in questa specialità viene considerato il ...

