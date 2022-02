Slittino | il palmares di Dominik Fischnaller Il bronzo olimpico si aggiunge a quelli mondiali

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022) Una carriera eccezionale, non ai livelli del suo (irraggiungibile) mentore Armin Zoeggeler, ma in ogni caso da vero e proprio campione. La ciliegina sulla torta mancava, è stata solamente sfiorata, non con poco amaro in bocca a PyeongChang 2018, è arrivata però quattro anni più tardi alle Olimpiadi di Pechino 2022.si conferma sempre di più un fenomeno assoluto, rimpinguando con un alloro che vale ovviamente tantissimo, unstrepitoso. Oltre ala Cinque Cerchi trovato oggi in Cina, l’altoatesino infatti può vantare anche tre terzi posti aitra Igls 2017 e Sochi 2020, cinque medaglie agli Europei (due ori) e dodici vittorie in Coppa del Mondo.Giochi Olimpici 1 medaglia: ...