Slittino | Armin Zoeggeler | “Dominik si è meritato questo risultato | a Pyeongchang fu sfortunato”

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la grande delusione di2018, quando perse la medaglia di bronzo per soli due millesimi,Fischnaller si è riscattato quest’oggi salendo sul terzo gradino del podio nel singolo maschile diai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il 28enne altoatesino è diventato così il terzo slittinista azzurro capace di conquistare una medaglia a cinque cerchi in questa gara, imitando due leggende come Paul Hildgartner e. Quest’ultimo, attuale direttore tecnico della Nazionale Italiana, ha commentato così ildi Fischnaller ai microfoni della FISI. “Una medaglia importantissima perchési è. Quattro anni fa è stato veramente ...