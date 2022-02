"Si sente donna ma è un uomo" Ira delle femministe contro il deputato trans (Di domenica 6 febbraio 2022) In Germania fa discutere il caso di Tessa Ganserer, uno dei primi parlamentari trans ad essere eletti al Bundestag. L'accusa delle femministe: "Fisicamente e legalmente è un uomo, così saltano le quote rosa" Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 febbraio 2022) In Germania fa discutere il caso di Tessa Ganserer, uno dei primi parlamentariad essere eletti al Bundestag. L'accusa: "Fisicamente e legalmente è un, così saltano le quote rosa"

