Serie A, la Juve vola nel segno dei nuovi: Vlahovic e Zakaria subito a segno (Di domenica 6 febbraio 2022) La nuova Juventus inizia subito col piede giusto regolando il Verona con un gol per tempo: subito in gol Vlahovic e Zakaria Erano attesi al varco – soprattutto il bomber… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 6 febbraio 2022) La nuovantus iniziacol piede giusto regolando il Verona con un gol per tempo:in golErano attesi al varco – soprattutto il bomber… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Gatti è il miglior difensore della Serie B e ha caratteristiche per un futuro alla Juve» #JuveVerona - tuttosport : #Juve, a #Vlahovic bastano 13': subito in gol su assist di #Dybala ?? - GiovaAlbanese : Sei gare in ventidue giorni: ora tocca alla #Juventus ?? @Gazzetta_it - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Serie A, #JuveVerona 2-0: #Vlahovic e #Zakaria lasciano subito il segno. #SportMediaset - Luxgraph : Juve-Verona 2-0, il tabellino -