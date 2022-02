Serie A: colpo Cagliari, 2-1 all'Atalanta. La Juve vede il quarto posto. LIVE: Bologna-Empoli e Samp-Sassuolo sullo 0-0 (Di domenica 6 febbraio 2022) Prosegue la 24a giornata di Serie A e oltre al posticipo Juventus-Verona (20.45) ci sono altre cinque partite in programma in questa domenica.... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Prosegue la 24a giornata diA e oltre al posticipontus-Verona (20.45) ci sono altre cinque partite in programma in questa domenica....

Advertising

zazoomblog : Serie A: colpo Cagliari 2-1 all'Atalanta. La Juve vede il quarto posto. LIVE: Bologna-Empoli e Samp-Sassuolo -… - CorSport : #Roma, ora i #Friedkin battano un colpo - zazoomblog : Serie A: colpo Cagliari 2-1 all'Atalanta. La Juve vede il quarto posto. LIVE: Bologna-Empoli e Samp-Sassuolo -… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Cagliari 1-2, colpo in trasferta per la squadra di Mazzarri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Cagliari 1-2, colpo in trasferta per la squadra di Mazzarri -