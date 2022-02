Senegal-Egitto, Coppa d’Africa: formazioni e diretta TV della finale (Di domenica 6 febbraio 2022) Senegal-Egitto, in programma questa sera alle 20.00 allo Stadio d’Olembé di Yaoundé, deciderà l’assegnazione del titolo continentale riservato alle nazionali africane, in questa edizione del 2022. Senegalesi leggermente favoriti nei confronti dei Faraoni, ma gara comunque incerta nel suo epilogo, come più volte accaduto in questa edizione della Coppa delle Nazioni Africane. Statistiche e curiosità di Senegal-Egitto Il Senegal ha risolto la fase a gironi con una vittoria (Zimbabwe) e 2 pareggi (Guinea, Malawi), prima di vincere le successive tre gare con Capo Verde, Guinea Equatoriale e Burkina Faso. A decidere quest’ultima sfida, vinta dalla selezione di Cissé per 3-1, le reti di Diallo, Dieng e Mane per i Senegalesi, Toure per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022), in programma questa sera alle 20.00 allo Stadio d’Olembé di Yaoundé, deciderà l’assegnazione del titolo continentale riservato alle nazionali africane, in questa edizione del 2022.esi leggermente favoriti nei confronti dei Faraoni, ma gara comunque incerta nel suo epilogo, come più volte accaduto in questa edizionedelle Nazioni Africane. Statistiche e curiosità diIlha risolto la fase a gironi con una vittoria (Zimbabwe) e 2 pareggi (Guinea, Malawi), prima di vincere le successive tre gare con Capo Verde, Guinea Equatoriale e Burkina Faso. A decidere quest’ultima sfida, vinta dalla selezione di Cissé per 3-1, le reti di Diallo, Dieng e Mane per iesi, Toure per ...

