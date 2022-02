Sei Nazioni rugby, Francia-Italia 37-10 (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Al Sei Nazioni 2022 il cammino dell’Italia inizia con una sconfitta 37-10 contro la Francia. Davanti ai 60mila spettatori dello Stade de France di Parigi, gli azzurri del rugby guidati da Garbisi coi giovani debuttanti scelti dal ct Crowley tengono bene contro la ‘corazzata’ transalpina nel primo tempo che si chiude 18-10 grazie alla meta iniziale di Menoncello (il più giovane marcatore nella storia del Torneo a 19 anni e 170 giorni, ndr.) e ai due calci piazzati di Garbisi. Per i transalpini 5 mete con Jelonch, tre di Villiere e Penaud. Dopo 3? i padroni di casa passano subito in vantaggio con un calcio piazzato di Jaminet, 3-0 Francia. Ma al 17? sono gli azzurri a scappare avanti grazie a una meta dell’esordiente Menoncello innescato da Garbisi, è lo stesso Garbisi poi a trasformare ... Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Al Sei2022 il cammino dell’inizia con una sconfitta 37-10 contro la. Davanti ai 60mila spettatori dello Stade de France di Parigi, gli azzurri delguidati da Garbisi coi giovani debuttanti scelti dal ct Crowley tengono bene contro la ‘corazzata’ transalpina nel primo tempo che si chiude 18-10 grazie alla meta iniziale di Menoncello (il più giovane marcatore nella storia del Torneo a 19 anni e 170 giorni, ndr.) e ai due calci piazzati di Garbisi. Per i transalpini 5 mete con Jelonch, tre di Villiere e Penaud. Dopo 3? i padroni di casa passano subito in vantaggio con un calcio piazzato di Jaminet, 3-0. Ma al 17? sono gli azzurri a scappare avanti grazie a una meta dell’esordiente Menoncello innescato da Garbisi, è lo stesso Garbisi poi a trasformare ...

