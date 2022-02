Scuola occupata per protesta contro le molestie di un professore, “tranquilla polpettina ci facciamo solo qualche carezzina” (Di domenica 6 febbraio 2022) Ormai dura da tre giorni l’occupazione al liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero (Cosenza). E almeno una delle ragazze che, in maniera anonima, ha parlato di molestie sessuali da parte di un professore, adesso ha presentato una formale denuncia ai carabinieri. Altre testimonianze, alcune anonime e altre nominative, sono state raccolte dagli studenti che hanno occupato l’istituto alle porte della città. Testimonianze che, adesso, sono in mano alla Procura della Repubblica che venerdì ha aperto un’inchiesta. Il procuratore Mario Spagnolo, infatti, ha voluto aprire un fascicolo conoscitivo. In un modo o nell’altro, infatti, dopo il clamore mediatico i pm sono venuti a conoscenza della situazione e vogliono vederci chiaro sulle frasi della ragazza che, davanti alle telecamere, ha raccontato di avere ricevuto quattro anni fa una proposta indecente da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Ormai dura da tre giorni l’occupazione al liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero (Cosenza). E almeno una delle ragazze che, in maniera anonima, ha parlato disessuali da parte di un, adesso ha presentato una formale denuncia ai carabinieri. Altre testimonianze, alcune anonime e altre nominative, sono state raccolte dagli studenti che hanno occupato l’istituto alle porte della città. Testimonianze che, adesso, sono in mano alla Procura della Repubblica che venerdì ha aperto un’inchiesta. Il procuratore Mario Spagnolo, infatti, ha voluto aprire un fascicolo conoscitivo. In un modo o nell’altro, infatti, dopo il clamore mediatico i pm sono venuti a conoscenza della situazione e vogliono vederci chiaro sulle frasi della ragazza che, davanti alle telecamere, ha raccontato di avere ricevuto quattro anni fa una proposta indecente da un ...

