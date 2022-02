Scuola | l' ultima circolare Gli studenti in classe fino a 4 positivi | da domani sospesa la Dad per 2 casi

(Di domenica 6 febbraio 2022) ANCONA - Nell'ultimo giro di valzer dedicato alle misure da adottare in caso dità al Covid , sono state ritoccate dal governo anche le regole scolastiche, in special modo per le scuole d'...

Come va la vaccinazione fra i bambini? Perché non si sono fatti gli hub a? "Nella fascia 5 - ... Quest'è in maglia rosa con il 50% di prime dosi. Al di là dei diversi approcci, la ......e ai quadretti naif offerti da devoti grati al Santo che ha protetto non solo Portici nell'... A quellasi era formato il celebre Galeno (130 - 200 circa dopo Cristo), nativo di Pergamo. ...Quest’ultima, tuttavia, era riferita ad una bambina che già si trovava assente da scuola. "Ad accorgercene siamo stati noi genitori", rivela Chiara Paganelli, madre di uno degli alunni della classe.Approvato, nell’ultima seduta del consiglio comunale ... "Il trasporto scolastico è un servizio essenziale per la comunità - dice l’assessore alla Scuola Sara Martini – di cui usufruiscono oltre 250 ...