Sci alpino | Pechino 2022 | discesa maschile rinviata Troppo vento | recupero complesso alle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022) Laliberavalida per leInvernali dinon si disputerà oggi, come era invece previsto da programma originario. Un fortissimosi è abbattuto sulla pista di Yanqing e ha reso impossibile il regolare svolgimento della gara, primo edello sciin questa edizione dei Giochi. Questa domenica 6 febbraio non regalerà medaglie sul tracciato cinese. La competizione era prevista per le ore 04.00 italiane (le 11.00 locali), gli organizzatori hanno rinviato l’eper tre volte (spingendosi fino a un possibile inzioore 07.00 italiane), ma non c’erano le condizioni meteo giuste per poter scendere e dunque si è deciso definitivamente di non disputare la prova. La ...