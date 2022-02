Sci alpino, nuovo programma della discesa e perché è stata ancora rinviata. Orario, tv, streaming (Di domenica 6 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 05.00. Il vento sta dettando legge e la discesa libera maschile è stata ulteriormente rinviata. Gli organizzatori hanno comunicato che non ci sono le condizioni per scendere alle ore 06.00 italiane (le 13.00 locali). Contestualmente hanno annunciato che alle ore 06.00 si riuniranno ulteriormente per decidere se fare partire la discesa alle ore 07.00 italiane (le 14.00 locali). —- Il vento continua a giocare brutti scherzi a Yanqing, dove oggi si dovrebbe disputare la discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le folate decisamente violente avevano costretto gli organizzatori a rinviare di un’ora la partenza della gara, originariamente prevista per le ore 04.00 italiane (le ore 11.00 locali), ma non c’è stato nulla da fare: anche alle ore 05.00 ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 05.00. Il vento sta dettando legge e lalibera maschile èulteriormente. Gli organizzatori hanno comunicato che non ci sono le condizioni per scendere alle ore 06.00 italiane (le 13.00 locali). Contestualmente hanno annunciato che alle ore 06.00 si riuniranno ulteriormente per decidere se fare partire laalle ore 07.00 italiane (le 14.00 locali). —- Il vento continua a giocare brutti scherzi a Yanqing, dove oggi si dovrebbe disputare lalibera maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le folate decisamente violente avevano costretto gli organizzatori a rinviare di un’ora la partenzagara, originariamente prevista per le ore 04.00 italiane (le ore 11.00 locali), ma non c’è stato nulla da fare: anche alle ore 05.00 ...

