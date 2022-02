Sci alpino | l’Italia sogna in grande nel gigante olimpico Marta Bassino e Federica Brignone a caccia dell’impresa

(Di domenica 6 febbraio 2022) Sarà lo slalomtanto caro alad inaugurare i Giochi Olimpici di sciper quanto riguarda il settore femminile. Lo Yanqing National Alpine Ski Centre farà da sfondo alla gara tra le porte strette più importante del quadriennio, conin lizza per le medaglie. Permane tuttora qualche incognita sulla partecipazione all’evento di Elena Curtoni dopo il contatto con un positivo. L’azzurra è stata isolata e sottoposta a tampone ogni 12 ore, ciononostante dovrebbe essere al cancelletto di partenza (pur senza troppe ambizioni) nella mattinata cinese. Appaiono invece in gran forma, punte di diamante della Nazionale e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

AGI - La discesa libera maschile, il primo evento delle Olimpiadi di Pechino nello, è stata riprogrammata per lunedì alle 12 ora locale dopo essere stata annullata oggi a causa del vento. Sarà una prima giornata molto intensa per loai Giochi olimpici di ...Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa libera maschile dialle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Dopo il rinvio per forte vento, la gara verrà recuperata domani, lunedì 7 febbraio, alle ore 12 locali ( ore 5 italiane), tra le due manche del ...Sarà lo slalom gigante tanto caro all’Italia ad inaugurare i Giochi Olimpici di sci alpino per quanto riguarda il settore femminile. Lo Yanqing National Alpine Ski Centre farà da sfondo alla gara tra ...La speranza è che nella notte, nella discesa maschile che dovrebbe aver aperto il programma dello sci alpino (vento permettendo), sia successa la stessa cosa: favoriti davanti, folate a disturbare, ma ...