Sci alpino | il nuovo programma della discesa e perché è stata rinviata Orario | tv | streaming

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il vento continua a giocare brutti scherzi a Yanqing, dove oggi si dovrebbe disputare lalibera maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le folate decisamente violente avevano costretto gli organizzatori a rinviare di un’ora la partenzagara, originariamente prevista per le ore 04.00 italiane (le ore 11.00 locali), ma non c’è stato nulla da fare: anche alle ore 05.00 italiane non si scenderà. Eolo detta legge in maniera davvero molto forte sull’ostica pista cinese, al momento non ci sono le condizioni per gareggiare garantendo la sicurezza agli atleti. Alle ore 05.00 italiane la giuria si riunirà nuovamente per decidere se fare partire la gara alle ore 06.00 italiane (le 13.00 locali) o se rinviare ulteriormente la partenza. La speranza è che il vento si plachi e che gli uomini jet riescano a regalarci un bello spettacolo in ...