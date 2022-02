Sci alpino, ancora rinviata la discesa maschile alle Olimpiadi: troppo vento, partenza posticipata (Di domenica 6 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 05.00. Il vento sta dettando legge e la discesa libera maschile è stata ulteriormente rinviata. Gli organizzatori hanno comunicato che non ci sono le condizioni per scendere alle ore 06.00 italiane (le 13.00 locali). Contestualmente hanno annunciato che alle ore 06.00 si riuniranno ulteriormente per decidere se fare partire la discesa alle ore 07.00 italiane (le 14.00 locali). —- AGGIORNAMENTO ORE 04.00. Il forte persiste in quota, rinviata ulteriormente la partenza: non si scenderà nemmeno alle ore 05.00 italiane (le 12.00 locali). alle ore 05.00 italiane la giuria deciderà se fare partire la gara alle ore 06.00 italiane (le 13.00 locali). Sci ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 05.00. Ilsta dettando legge e laliberaè stata ulteriormente. Gli organizzatori hanno comunicato che non ci sono le condizioni per scendereore 06.00 italiane (le 13.00 locali). Contestualmente hanno annunciato cheore 06.00 si riuniranno ulteriormente per decidere se fare partire laore 07.00 italiane (le 14.00 locali). —- AGGIORNAMENTO ORE 04.00. Il forte persiste in quota,ulteriormente la: non si scenderà nemmenoore 05.00 italiane (le 12.00 locali).ore 05.00 italiane la giuria deciderà se fare partire la garaore 06.00 italiane (le 13.00 locali). Sci ...

