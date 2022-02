Sanremo | verso l’Amadeus quater Fuortes | «Squadra che vince non si cambia» Il conduttore | «Questa è casa mia»

(Di domenica 6 febbraio 2022) All’indomani di una finale da 65% di share e 13 milioni di spettatori incollati allo schermo, l’ultima conferenza stampa di2022 è cominciata con ringraziamenti e grande soddisfazione. «Mi è arrivato un consiglio: mettere davanti al palazzo della Rai, a Viale Mazzini, al posto del cavallo morente una statua equestre di Amadeus», ha scherzato l’ad della Rai Carlo, mettendo al centro del successo del Festival il mattatore delle cinque serate Amadeus. E poi i primi indizi per una riconferma: «chenon si», dice, «sarebbe pazzesco non partire da qui, è ovvio con questo successo». L’idea è quella di sedersi al tavolo e parlarne con il diretto interessato, «e il primo a volerlo», sottolinea l’ad della Rai, «deve essere proprio Amadeus». Gli elogi ...

Fareper me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C'è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria". Amadeus ha aggiunto: "Avremo modo di ...Nel breve filmato si vede l'attrice rivolgere lo sguardo verso Amadeus un paio di volte nel tentativo ... Nell'ultima conferenza stampa del festival di Sanremo Amadeus ha voluto chiarire la questione: ...Sanremo è tornato a chiudersi intorno alle due del mattino ... Questa volta il contenuto è decisamente autobiografico, una sorta di ringraziamento verso chi è riuscito ad allontanarlo da un complesso ...