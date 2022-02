Sanremo nella bufera, lo sfogo della cantante in gara: “Ci sono raccomandazioni, ecco cosa ci hanno obbligato a fare dietro le quinte” (Di domenica 6 febbraio 2022) Festival di Sanremo: malumori dopo la finale, lo sfogo di Donatella Rettore. Al Festival di Sanremo 2022 trionfano Mahmood e Blanco ed è festa a Sanremo, ma qualche malumore c’è. Alla luce della classifica generale al termine della quinta ed ultima serata del Festival che ha rivisto la posizione di numerosi big in gara, non tutti i cantanti sembrano aver digerito l’esito finale e tra questi c’è Donatella Rettore, tra le favorite con la sua Chimica cantata in coppia con Ditonellapiaga, 16esime in classifica, la Rettore sembra sfogarsi al termine della kermesse andando a riaccendere i riflettori sulla polemica che ha travolto Gianni Morandi e Jovanotti, l’ospite la cui “sorpresa” è stata accusata di aver giocato in favore del ... Leggi su cityroma (Di domenica 6 febbraio 2022) Festival di: malumori dopo la finale, lodi Donatella Rettore. Al Festival di2022 trionfano Mahmood e Blanco ed è festa a, ma qualche malumore c’è. Alla luceclassifica generale al terminequinta ed ultima serata del Festival che ha rivisto la posizione di numerosi big in, non tutti i cantanti sembrano aver digerito l’esito finale e tra questi c’è Donatella Rettore, tra le favorite con la sua Chimica cantata in coppia con Ditopiaga, 16esime in classifica, la Rettore sembra sfogarsi al terminekermesse andando a riaccendere i riflettori sulla polemica che ha travolto Gianni Morandi e Jovanotti, l’ospite la cui “sorpresa” è stata accusata di aver giocato in favore del ...

