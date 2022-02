Sanremo: Highsnob e l’NFT che salva il pianeta (Di domenica 6 febbraio 2022) Gli NFT e la CRYPTOARTE sono sbarcati a Sanremo sul palco del 72° Festival della Canzone Italiana grazie alla collaborazione tra Highsnob ( in gara con Hu con il brano “Abbi cura di te)” e l’italiana MIRAI Labs, prima piattaforma marketplace green al mondo. Gli NFT (non fungible tokens) e la Blockchain, che stanno rivoluzionando il mondo dell’Arte, del gaming e non solo, occupando ormai un posto di rilievo presso social networks e media suscitando l’attenzione di schiere sempre più nutrite di pubblico. Highsnob infatti oltre ad essere un acclamato musicista della scena contemporanea è anche, sotto lo pseudonimo Eskalator, uno dei più importanti artisti della Cryptoarte ed ha esibito le sue opere nella più importante mostra al mondo che racconta questa corrente, “2121 Crypto art is Now” curata da Alessandro Brunello e Wrong Theory ... Leggi su zon (Di domenica 6 febbraio 2022) Gli NFT e la CRYPTOARTE sono sbarcati asul palco del 72° Festival della Canzone Italiana grazie alla collaborazione tra( in gara con Hu con il brano “Abbi cura di te)” e l’italiana MIRAI Labs, prima piattaforma marketplace green al mondo. Gli NFT (non fungible tokens) e la Blockchain, che stanno rivoluzionando il mondo dell’Arte, del gaming e non solo, occupando ormai un posto di rilievo presso social networks e media suscitando l’attenzione di schiere sempre più nutrite di pubblico.infatti oltre ad essere un acclamato musicista della scena contemporanea è anche, sotto lo pseudonimo Eskalator, uno dei più importanti artisti della Cryptoarte ed ha esibito le sue opere nella più importante mostra al mondo che racconta questa corrente, “2121 Crypto art is Now” curata da Alessandro Brunello e Wrong Theory ...

