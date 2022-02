Sanremo, Gianni Morandi e Elisa: "felicissimi" del risultato (Di domenica 6 febbraio 2022) Arrivato terzo al festival di Sanremo con "Apri tutte le porte" di Jovanotti, Gianni Morandi ha anche vinto il premio Lucio Dalla della sala stampa radio. "Non posso dimenticare Lucio che dieci anni ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) Arrivato terzo al festival dicon "Apri tutte le porte" di Jovanotti,ha anche vinto il premio Lucio Dalla della sala stampa radio. "Non posso dimenticare Lucio che dieci anni ...

Advertising

SanremoRai : “C’è un grande prato verde dove nascono speranze” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - rtl1025 : ??? Elisa: 'Non potevo fare un Sanremo meglio così'. Gianni Morandi: 'È un bellissimo podio, ci sono tre generazioni'. #Sanremo2022 - _the_jackal : forse non lo sapete ma il segnale di Sanremo viene trasmesso direttamente dalle mani Gianni Morandi #Sanremo2022 - Incoron72118925 : La mia top dieci delle canzoni di Sanremo sono : 1)Mahmoud e Blanco 2)Aka 3)Elisa 4)Fabrizio Moro 5)Gianni Morandi… - ilfattovideo : Sanremo 2022, Gianni Morandi e la telefonata con Jovanotti dopo il terzo posto al Festival: “Allora, non vai a dorm… -