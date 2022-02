Sanremo, Amadeus verso il quarto Festival: le sue parole (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le luci dell’Ariston si sono spente: Sanremo 2022 è giunto al termine e stavolta lo ha fatto in modo grandioso. Del resto, la terza volta è quella “buona”, o forse è il caso di usare un altro termine: Amadeus, in veste di conduttore e direttore artistico, è riuscito in un’impresa titanica. Abbiamo sentito parlare molto bene delle co-conduttrici, dei superospiti, dei cantanti in gara. Tutto, naturalmente, è connesso alle scelte di “Ama”, che si è superato. Non è un mistero che tutti acclamino già l’Amadeus Quater. Amadeus verso la conduzione di Sanremo 2023 Quali sono state le prime parole alla possibile conduzione di un quarto Festival di Sanremo di Amadeus? Non ha detto di no – di fatto, nemmeno di sì ... Leggi su dilei (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le luci dell’Ariston si sono spente:2022 è giunto al termine e stavolta lo ha fatto in modo grandioso. Del resto, la terza volta è quella “buona”, o forse è il caso di usare un altro termine:, in veste di conduttore e direttore artistico, è riuscito in un’impresa titanica. Abbiamo sentito parlare molto bene delle co-conduttrici, dei superospiti, dei cantanti in gara. Tutto, naturalmente, è connesso alle scelte di “Ama”, che si è superato. Non è un mistero che tutti acclamino già l’Quater.la conduzione di2023 Quali sono state le primealla possibile conduzione di undidi? Non ha detto di no – di fatto, nemmeno di sì ...

IlContiAndrea : #Amadeus 'Oggi è tutto estremamente bello e gioioso e mi sembrava di vivere un sogno. Questo Sanremo è figlio dell… - Corriere : Amadeus ha concluso l'ultima conferenza stampa di Sanremo 2022 rievocando le tre canzoni vincitrici del suo trienni… - RaiRadio2 : «Un bellissimo Sanremo, la prova che Amadeus in questi anni ha fatto un grandissimo lavoro, uno spettacolo di alto… - ParliamoDiNews : Sanremo 2022, Amadeus contento del festival, non risponde sul futuro: `L`anno prossimo? Chissà...` – Libero Quotid… - fra_wolves : RT @masiscem: adesso amadeus dice ah no scusate ci hanno chiamato quelli dell’eurovision e ci hanno obbligato a far vincere tananai quindi… -