Sanremo, Amadeus: 'Questo Festival è entrato nella storia. L'anno prossimo? Chissà' (Di domenica 6 febbraio 2022) Sanremo, 06 febbraio 2022 'Un sogno, una gioia e un podio pazzesco con ascolti meraviglioso. Questo Sanremo è entrato nella storia. Su l'anno prossimo? Chi lo sa'; così Amadeus saluta il Festival di ... Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022), 06 febbraio 2022 'Un sogno, una gioia e un podio pazzesco con ascolti meraviglioso.. Su l'? Chi lo sa'; cosìsaluta ildi ...

Advertising

IlContiAndrea : #Amadeus 'Oggi è tutto estremamente bello e gioioso e mi sembrava di vivere un sogno. Questo Sanremo è figlio dell… - RaiRadio2 : «Un bellissimo Sanremo, la prova che Amadeus in questi anni ha fatto un grandissimo lavoro, uno spettacolo di alto… - CB_Ignoranza : Sangiovanni arriva sul palco di Sanremo e mette la sciarpa del Milan ad Amadeus, grande tifoso interista dopo la sc… - Diego_Bruno80 : RT @VenezianiMar: Escluso da #SanRemo, #Bergoglio viene ripescato da #Fazio in “Chetempiochefa”. Non AmaDeus, in video vanitas. - fizzyIemonade : io sto già creando il cast per sanremo 2023 e ho già 5 artiste da proporre mentre di uomini non mi viene in mente nessuno @ amadeus chiamami -