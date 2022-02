Sanremo 2022, vincono il Festival Mahmood e Blanco. Seconda Elisa, poi Gianni Morandi. Ecco la classifica completa. Il Premio della Critica a Massimo Ranieri – FOTO (Di domenica 6 febbraio 2022) LA CRONACA della SERATA MINUTO PER MINUTO 01.43 – I tre finalisti tornano sul palco per l’elezione finale, con anche Sabrina Ferilli. Il terzo posto va a Gianni Morandi, che esulta. Amadeus: “Sei tornato a Sanremo da protagonista e ci hai regalato un’emozione incredibile”. Lui: “Devo ringraziare il pubblico, tu che mi hai scelto, Jovanotti che ha scritto un bellissimo brano, i musicisti. Il podio è veramente fantastico: siamo tre generazioni”. Al primo posto Mahmood e Blanco con il 51,8 %. Seconda Elisa. 01.39 – Amadeus chiama Sabrina Ferilli per leggere gli ultimi premi, ma lei non si presenta. Lo fa da solo. Il Premio della Critica Mia Martini va a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) LA CRONACASERATA MINUTO PER MINUTO 01.43 – I tre finalisti tornano sul palco per l’elezione finale, con anche Sabrina Ferilli. Il terzo posto va a, che esulta. Amadeus: “Sei tornato ada protagonista e ci hai regalato un’emozione incredibile”. Lui: “Devo ringraziare il pubblico, tu che mi hai scelto, Jovanotti che ha scritto un bellissimo brano, i musicisti. Il podio è veramente fantastico: siamo tre generazioni”. Al primo postocon il 51,8 %.. 01.39 – Amadeus chiama Sabrina Ferilli per leggere gli ultimi premi, ma lei non si presenta. Lo fa da solo. IlMia Martini va a ...

