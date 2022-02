Sanremo 2022 | trionfo scontato | vince il duo da Brividi Mahmood Blanco | le cifre del televoto finale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo una lunga staffetta di cinque giorni costellata da elogi ma anche da polemiche, il Festival disi conclude con l’elezione del settantaduesimo vincitore della celebre kermesse musicale ligure. Dopo aver riascoltato tutte e venticinque i brani in gara, nella seratadel 5 febbraioAmadeus ha tirato le somme della classifica generale e – poco prima delle ore 02:00 – ha rivelato i nomi dei tre brani arrivati in finalissima. Ovvero: “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi, “” del duoe “O forse sei tu” di Elisa. Un trittico tutt’altro che inedito visto i nomi di questi quattro artisti sono rimasti al vertice di ogni classifica fin dal primo giorno della gara . E non c’è stata nemmeno grande sorpresa quando Amadeus ha ...