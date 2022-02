Sanremo 2022, Tanani regala preservativi e lubrificante. E tornano alla mente le parole di Ciacci sulle “orge in hotel nel dopo Festival” (Di domenica 6 febbraio 2022) Tananai ha regalato ai giornalisti preservativi e lubrificante. Promozione legata al pezzo che ha portato in gara, Sesso occasionale (che in realtà parla proprio del contrario: della volontà di monogamia, di stare insieme per non “finirci più”, nel sesso occasionale). Il gesto del cantautore però ha riportato alla mente alcune dichiarazioni fatte nel 2018 da Giovanni Ciacci a Gay.it: “Negli hotel c’è un gran via vai. Cantanti, gruppi che si sciolgono, gruppi che si ammucchiano, uomini con donne, donne con donne. I miei occhi, negli anni, hanno visto cose che voi umani non potete neanche immaginare”, aveva detto lo stylist e opinionista. E ancora, sempre a proposito di quello che accadeva (o accade ancora? O forse non è mai accaduto) dopo la fine delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Tananai hato ai giornalisti. Promozione legata al pezzo che ha portato in gara, Sesso occasionale (che in realtà parla proprio del contrario: della volontà di monogamia, di stare insieme per non “finirci più”, nel sesso occasionale). Il gesto del cantautore però ha riportatoalcune dichiarazioni fatte nel 2018 da Giovannia Gay.it: “Neglic’è un gran via vai. Cantanti, gruppi che si sciolgono, gruppi che si ammucchiano, uomini con donne, donne con donne. I miei occhi, negli anni, hanno visto cose che voi umani non potete neanche immaginare”, aveva detto lo stylist e opinionista. E ancora, sempre a proposito di quello che accadeva (o accade ancora? O forse non è mai accaduto)la fine delle ...

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - WARNERMUSICIT : SANREMO 2022???? La compilation ufficiale della 72° edizione del Festival di Sanremo, con i vincitori e tutte le canz… - topo1966 : RT @SanremoRai: Funamboli sopra un filo che dondola quando amiamo tanto, ma ci sembra poco. Non è facile stare in equilibrio senza la paura… -