Sanremo 2022 | Rettore | “Io e Ditonellapiaga non siamo Morgan e Bugo”

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Stanno cercando di farci litigare ma non ci riescono. Noi none Spinanelfianco”. Così Donatellaha risposto sul palco di ‘Domenica in’ al giornalista Paolo Giordano del ‘Giornale’ che gli chiedeva se fosse vero che avesse avuto dissapori consulla scelta della cover per la serata del venerdì del festival disi era lamentata dopo la serata cover del fatto che Morandi avesse portate un medley contenente anche sue canzoni dicendo che a lei non era stato permesso di farlo. Ma nella conferenza di fine festival Amadeus l’aveva smentita: “E’ vero chenella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi; ...

Scintille tra Donatella Rettore e Amadeus, Rettore si era lamentata dopo la serata cover del fatto che Morandi avesse portata un medley contenente anche sue canzoni dicendo che a lei non era stato ...