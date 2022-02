Sanremo 2022 | quello che forse vi siete persi della quinta serata

Leggi su dilei

(Di domenica 6 febbraio 2022) Anche questa 72esima edizione del Festival diè giunto al termine e, nonostante la stanchezza per i cinque giorni di maratona, come sempre arriva quella sensazione di nostalgia immedicata che ti travolge quando una cosa bella finisce. Perché al di là dei gusti e delle opinioni, la kermesse è un momento che unisce il paese e genera dibattito. Per una settimana abbiamo dimenticato tutto il resto e siamo tornati a discutere di abiti, musica e frivolezze. E ammettiamolo, ne avevamo bisogno tutti. Tornando alla, la finalissima non ha regalato grandi sorprese a livello di classifica. Fin dal giorno 1 si era detto che a giocarsi la vittoria sarebbero stati Mahmood e Blanco ed Elisa e così è stato. Qui vi raccontiamo com’è andata lafinale. A noi, come di consueto, l’onore e l’onere di stabilire i ...