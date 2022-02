Sanremo 2022: Premio della Critica a Massimo Ranieri. Tutti gli altri premi (Di domenica 6 febbraio 2022) Sanremo 2022 - Massimo Ranieri alla Finale (Instagram Sanremorai) Massimo Ranieri vince il premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Lettera di là dal Mare, scritta da Fabio Ilacqua (qui il testo). E’ stato lui l’artista in gara più votato dalla Sala Stampa, portando a casa ben 27 preferenze.Dopo Ranieri, a ricevere più voti dai giornalisti accreditati presso la Sala Stampa sono stati Giovanni Truppi (15 voti) e a seguire Elisa (7 voti). In totale i voti ricevuti sono stati 72, di cui solo 65 validi. Le operazioni di voto sono state certificate dal presidente del premio Andrea ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 6 febbraio 2022)alla Finale (Instagramrai)vince ilMia Martini al Festival dicon la canzone Lettera di là dal Mare, scritta da Fabio Ilacqua (qui il testo). E’ stato lui l’artista in gara più votato dalla Sala Stampa, portando a casa ben 27 preferenze.Dopo, a ricevere più voti dai giornalisti accreditati presso la Sala Stampa sono stati Giovanni Truppi (15 voti) e a seguire Elisa (7 voti). In totale i voti ricevuti sono stati 72, di cui solo 65 validi. Le operazioni di voto sono state certificate dal presidente delAndrea ...

