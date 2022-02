Sanremo 2022 | Mahmood e Blanco vincono il Festival Elisa arriva seconda | terzo Gianni Morandi

(Di domenica 6 febbraio 2022) Si chiude come è iniziata. La 72° edizione deldiè stata vinta dache dalla prima puntata sono sempre stati in testa a ogni classifica. O quasi. L’unica serata in cui non hanno trionfato è stata quella delle cover, vinta dae Jovanotti. Al secondo posto, al, vincitore del premio della Sala stampa. Il premio della Critica Mia Martini è stato vinto da Massimo Ranieri, mentre il premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Fabrizio Moro. Il premio assegnato dall’orchestra invece è andato a. February 6,Perquesta è una nuova rivincita. Nel 2019 aveva già ...

Un ultimo ballo. Tra i tanti omaggi che abbiamo visto al Festival di Sanremo 2022, il migliore è stato sicuramente quello dedicato a Raffaella Carrà. Sul palco dell'Ariston è andata in scena una delle coreografie di Ballo Ballo " Explota Explota , il musical dedicato a ... L'ultima serata del Festival di Sanremo 2022 inizia con l'Inno di Mameli. Poi Amadeus ha spiegato il funzionamento delle votazioni e ha dato il via all'esibizione dai 25 cantanti in lizza. Personaggio ... Maria Chiara Giannetta a Sanremo stupisce con la simpatia e con l'abito corto scintillante Maria Chiara Giannetta è la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2022: la sua forza è l'eleganza ...