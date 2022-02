Sanremo 2022: Mahmood, Ana Mena e gli altri, sui social il Festival non finisce (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Citazioni da ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco, battute, applausi, critiche. Si chiude Sanremo 2022 ma gli ‘orfani’ del Festival continuano imperterriti a parlarne sui social. Tutta la notte e dalle primissime luci dell’alba sono centinaia i tweet a commento della classifica, degli abiti, dei nomi dei cantanti in gara e di ogni singolo episodio accaduto sul palco. Finita la kermesse sul piccolo schermo, insomma, l’Ariston continua a vivere più che mai sul web e fra i suoi utenti. I vincitori sono, ovviamente, i protagonisti dei cinguettii: “Una vittoria annunciata”, “da brividi”, “strameritata” scrivono i fan, spiegando come non ci fosse “partita dall’inizio”. Si festeggia così la prossima partecipazione di diritto all’Eurovision di Mahmood e Blanco e già si scaldano i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Citazioni da ‘Brividi’ die Blanco, battute, applausi, critiche. Si chiudema gli ‘orfani’ delcontinuano imperterriti a parlarne sui. Tutta la notte e dalle primissime luci dell’alba sono centinaia i tweet a commento della classifica, degli abiti, dei nomi dei cantanti in gara e di ogni singolo episodio accaduto sul palco. Finita la kermesse sul piccolo schermo, insomma, l’Ariston continua a vivere più che mai sul web e fra i suoi utenti. I vincitori sono, ovviamente, i protagonisti dei cinguettii: “Una vittoria annunciata”, “da brividi”, “strameritata” scrivono i fan, spiegando come non ci fosse “partita dall’inizio”. Si festeggia così la prossima partecipazione di diritto all’Eurovision die Blanco e già si scaldano i ...

Advertising

RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Il miracolo di Sanremo - caramountains : RT @RaiPlay: “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibile qui? http… -