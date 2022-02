Sanremo 2022 | lo scontro tra Amadeus e Rettore nel giorno dopo il festival

(Di domenica 6 febbraio 2022) Unsenza polemica non sarebbe tale. E così,il cosiddetto "Ferilli Gate" (basato su presunti malumori della co conduttrice...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - claracanga : RT @GinRitmica: Le Farfalle a Sanremo 2022 - Cosmopolitan_IT : Il discorso di Mahmood e Blanco dopo la vittoria: «Abbiamo preso tutto come un gioco, la musica ha fatto il resto» -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Un dietro le quinte, il più sincero possibile, di questo, un'edizione da record, senza veli e senza segreti. Cinque giorni di fortissime emozioni, rivissuti in un batter d'occhio.Tra io vari ospiti Fabrizio Del Noce, in chiave, collegato dal Portogallo, Alessandra Mussolini, e Vittorio Sgarbi. Previsti interventi del sottosegretario alla Salute Andrea Costa e del ...Spettacoli e Cultura - Nel 2022 è la co - conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo 2022. Ecco chi è Sabrina Ferilli. Chi è Sabrina Ferilli: carriera Sabrina Ferilli è nata a Roma il 28 ...Ultima delle co-conduttrici di Sanremo 2022 scelte d’Amadeus Sabrina Ferilli ha conquistato l’Ariston e il pubblico a casa con la sua spontaneità. Artista affermata, talento cinematografico più che ...