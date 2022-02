Sanremo 2022 | le parole della notte Morandi | «Da eterno ragazzo a eterno riposo è un attimo…» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 6 febbraio 2022) «Le celebrazioni ti fanno pensare a quel momento là. A forza di essere l’, come dice Fiorello… poi aè un attimo. Comunque essere ancora qui mi fa piacere. La voglia di fare musica, con gli anni che passano, non va via, anzi quella rimane», così Gianni– che quest’anno è salito sul palco del Teatro Ariston dida artista in gara, classificandosi terzo – ha commentato la conclusione di questa edizione del Festival condotto da Amadeus. Un’edizione dei record che ha portato alla vittoria Mahmood e Blanco con una canzone, Brividi, data per favorita fin dall’iniziokermesse musicale di Rai 1.ha parlato nel corsoconferenza stampa finale. ...