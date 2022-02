Sanremo 2022 | le pagelle di Open | grazie Amadeus | basta Orietta Berti sulla barca Il Top&Flop del Festival

Leggi su open.online

(Di domenica 6 febbraio 2022) Anche la 72esima edizione deldiè giunta al termine. La canzone vincitrice della kermesse di quest’anno è stata Brividi di Blanco e Mahmood. Un trionfo abnza ipotizzabile sin dall’ascolto in anteprima delle 25 canzoni in gara, ma per nulla scontato fino all’ultima votazione nella serata finale. Questa edizione di, per il terzo anno guidata da, ha consolidato il tanto atteso cambio di passo per la kermesse canora osservata, e un po’ invidiata, anche all’estero. Uncon due anime portanti che sono riuscite a coniugarsi perfettamente: un po’ tradizionaledella canzone italiana, un po’ disco-party con la cassa regolata quantoper essere accolta dal un pubblico nazional- popolare. La miscela è ...