Sanremo 2022 – Le pagelle della quinta serata (Di domenica 6 febbraio 2022) Siamo arrivati alla finale di Sanremo 2022. Anche per quest'anno, il nostro l'abbiamo fatto. Qui sotto i voti. Ciao ciao (cit). Matteo Romano: 3. Il mondo non aveva bisogno né di TikTok, né di 'sta canzoncina. Giusy Ferreri. 5. Miele è un po' la classica canzone di Sanremo che al terzo ascolto migliora. Il problema è che dal quarto già ti ha rotto un pelo le palle. Lei e quella dannata trombettina. Rkomi: 5. Lui è tutto ciò che a Sanremo non centra nulla. Che, se ci pensiamo bene bene bene, è anche una cosa buona per lui. Ammette di non prendere tutte le note. E in effetti in 5 serate forse ne ha presa una sola. Però, in generale, Rkomi non è quello visto a Sanremo in questa settimana. Ha pezzi validi, altri meno. Non è Freddy Mercury, intendiamoci. Ma neanche Trucebaldazzi, per dire. Iva ...

