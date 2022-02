Sanremo 2022, la conferenza stampa finale in diretta. Fuortes chiama l’Ama quater: ‘Squadra che vince non cambia’ (Di domenica 6 febbraio 2022) Sanremo 2022, conferenza stampa Con la vittoria Mahmood e Blanco si è concluso il Festival di Sanremo 2022. Ora è il momento dei bilanci finali, delle osservazioni a bocce ferme. E delle domande fondamentali, ad esempio: Amadeus condurrà anche la prossima kermesse? Durante l’incontro odierno con la stampa, sarà lo stesso presentatore a dire la propria. Non mancheranno il commento ai dati d’ascolto e le considerazioni sul voto finale. Seguiremo la conferenza stampa finale del Festival in diretta, a partire dalle ore 11. ore 11.18 – Il saluto del sindaco di Sanremo ore 11.22 – Carlo Fuortes, ad Rai. “Amadeus non voglio ringraziarlo, gli devo fare un ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 6 febbraio 2022)Con la vittoria Mahmood e Blanco si è concluso il Festival di. Ora è il momento dei bilanci finali, delle osservazioni a bocce ferme. E delle domande fondamentali, ad esempio: Amadeus condurrà anche la prossima kermesse? Durante l’incontro odierno con la, sarà lo stesso presentatore a dire la propria. Non mancheranno il commento ai dati d’ascolto e le considerazioni sul voto. Seguiremo ladel Festival in, a partire dalle ore 11. ore 11.18 – Il saluto del sindaco diore 11.22 – Carlo, ad Rai. “Amadeus non voglio ringraziarlo, gli devo fare un ...

