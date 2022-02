Sanremo 2022 | la commovente foto postata da Irama prima dell’esibizione in finale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) “Questa sera canterò per ricordare a chiunque abbia perso una persona cara quanto in realtà l’amore e la bellezza restino sempre nel presente. Questa sera canterò per sentirvi vicini e per farmi sentire vicino a voi. Questa sera canterò per te, ovunque sarai”. Queste le parole discritte in un post pubblicato su Instagram pocoall’Ariston, per la seratadi. Il cantante ha dedicato il brano alla nonna scomparsa, e proprio per lei lo ha scritto. “Ovunque sarai, ovunque sarò. In ogni gesto io ti cercherò“, si legge ancora in una story a commento di unadel piccolocon l’amatissima nonna, alla quale aveva dedicato anche la vittoria di Amici nel 2018. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.