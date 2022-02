Sanremo 2022, la classifica finale del FantaSanremo. Amadeus: “All’inizio non capivo, poi ho chiesto a mio figlio e ho preso una decisione” (Di domenica 6 febbraio 2022) È finita la 72esima edizione del Festival di Sanremo e così anche il FantaSanremo giunge al termine. Il fenomeno di questi giorni – una sorta di Fantacalcio ma dove il campo di gioco era il Teatro Ariston – si prepara ad incoronare il vincitore. “Oggi niente VAR, riguarderemo tutto per almeno duecentomila ore e questa sera annunceremo le squadre vincitrici dell’edizione 2022 – si legge nel post pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale oggi 6 febbraio -. I punteggi, le classifiche e i vincitori stasera ore 21:30“. Dunque al momento non è dato sapere chi sarà il cantante che avrà totalizzato più punti ma quello che è certo è che Emma Marrone ha dato il meglio di sé. La chicca? L’inseguimento da parte delle forze dell’ordine (+ 50 punti). Sesta nella classifica generale alla fine della quarta serata, Emma è in testa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) È finita la 72esima edizione del Festival die così anche il Fantagiunge al termine. Il fenomeno di questi giorni – una sorta di Fantacalcio ma dove il campo di gioco era il Teatro Ariston – si prepara ad incoronare il vincitore. “Oggi niente VAR, riguarderemo tutto per almeno duecentomila ore e questa sera annunceremo le squadre vincitrici dell’edizione– si legge nel post pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale oggi 6 febbraio -. I punteggi, le classifiche e i vincitori stasera ore 21:30“. Dunque al momento non è dato sapere chi sarà il cantante che avrà totalizzato più punti ma quello che è certo è che Emma Marrone ha dato il meglio di sé. La chicca? L’inseguimento da parte delle forze dell’ordine (+ 50 punti). Sesta nellagenerale alla fine della quarta serata, Emma è in testa ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - nicquellavera : mi dispiace per le clienti perché per una settimana in negozio si ascolterà solo Sanremo 2022 - giovannizambito : -