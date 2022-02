Sanremo 2022 | il segreto di Sabrina Ferilli | Mi ha voluto Ama jr

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - tvsorrisi : Le emozioni (tutte, tante) di Marco Mengoni sul palco di Sanremo 2022 #Sanremo2022 - Patrizi81151765 : RT @RaiPlay: ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibile qui? http… - latc23 : RT @RaiUno: Cantiamo e balliamo ancora insieme a te, #Raffaella ?? La clip integrale è su RaiPlay ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

La Ferilli torna all'Ariston dopo 26 anni: "José Alberto l'ha chiesto al papà perché dico parolacce. Io alla conduzione? No, faccio l'attrice" di ANDREA SPINELLI Articolo, le pagelle della serata finale. Ferilli diva terrena: 9IncantaPechino: Lollobrigida argento per la pronipote di Gina. Short Track: Fontana, medaglia storica Wanda Nara, scollatura mozzafiato: selfie spettacolare della moglie di Icardi ...Massimo Ranieri lo afferma fra le lacrime, nella sala stampa del Casinò, ricevendo dai giornalisti il Premio della Critica per l'interpretazione del suo brano 'Al di là dal mare' a Sanremo 2022.Gianni Morandi scherza, ma poi non tanto, sul connubio con Lorenzo, autore del brano ‘Apri tutte le porte’ con cui si è piazzato al terzo posto del podio a SANREMO 2022, nonché suo partner nella ...