Sanremo 2022 | il peggior momento? Achille Lauro E pensare che fino due anni fa non aveva sbagliato un colpo

(Di domenica 6 febbraio 2022) Miglior: Massimo Ranieri. C’è uno scollamento consueto ogni anno al Festival di, soprattutto in tempi di televoto. Riguarda la bellezza musical-letteraria, l’acume di scrittura, il contenuto convincente da una parte, e la forma accattivante che soddisfi le aspettative orecchiabili dall’altra. Si sa, non dico niente di nuovo. Però non è scontato intendere la bellezza acome capacità di mettere insieme le due cose: la capacità compositiva e le aspettative iconiche. Le due migliori canzoni sotto questo punto di vista quest’anno erano quella di Elisa e, appunto, quella di Ranieri. Di Elisa ho già parlato. Massimo Ranieri, con la canzone “Lettera di là dal mare” del bravissimo Fabio Ilacqua, ha fatto un gran Festival. Forse emozionato all’esordio (lui, emozionato!), è andato sempre meglio. Il brano è sontuoso e ...

Mahmood e Blanco: chi sono i vincitori di Sanremo 2022. Mahmood: vita e carriera Mahmood, all'anagrafe Alessandro Mahmoud. I minuti della proclamazione del vincitore di Sanremo 2022 dall'1 e 49 all'1 e 56 sono stato visti da 6,422 milioni di persone con uno share del 73,4%. "Una parola sola: vittoria". Così l'Amministrazione comunale di Orosei sulla pagina Facebook ufficiale celebra la vittoria di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo. La mamma di Mahmood è proprio di Orosei.